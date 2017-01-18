Авіакомпанія Wizz Air відновлює польоти зі Львова після дворічної перерви

Авіакомпанія Wizz Air навесні відновить польоти зі Львова після дворічної перерви.

Як повідомляє профільне видання Avianews, з 13 квітня авіакомпанія відкриває рейс Львів - Вроцлав. Він буде вздійснюватися два рази на тиждень: по вівторках і суботах. За даними системи бронювання, вартість квитків за базовим тарифом з урахуванням перевезення тільки маленького предмета ручної поклажі становить 1400-1700 грн в одну сторону, однак на деякі дати в системі доступні квитки по 269 грн.

Вперше Wizz Air почала літати до Львова в липні 2008 року, відкривши рейси Київ-Львів. У квітні 2015 року авіакомпанія зупинила польоти свого українського підрозділу, через що були закриті маршрути, що зв'язують Київ з Жирона, Валенсією, Кутаїсі, Москвою, Бергамо, Неаполем, Тревізо, а також Львів з Бергамо, Неаполем і Тревізо.

У 2016 році Wizz Air почала експансію на ринку польотів між Польщею та Україною, відкривши на додаток до існуючого з 2009 року рейсу Катовіце-Київ також рейси з Києва до Гданська і Вроцлава. З 1 липня 2017 року Wizz Air полетить з Києва до Варшави.

При цьому "Українські новини" зазначають, що відновлювати роботу української "дочки" Wizz Air поки не має наміру. Корпоративний директор авіакомпанії Оуен Джонс на прес-конференції в середу розповів, що "Візз Ейр Україна" все ще існує як юридична особа, однак припинила всю операційну діяльність.

Раніше iPress.ua повідомляв, що угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air готова повноцінно повернутися в Україну в цьому році.

Нагадаємо, що Wizz Air - найбільший лоукост-перевізник у Центральній і Східній Європі.

До початку бойових дій у неї була дочірня компанія в Україні і три операційні бази у Києві, Львові та Донецьку. У квітні 2014 року донецьку базу закрили, через рік припинила діяльність також львівська база і "Візз Ейр Україна". У Києві залишився один літак в користуванні Wizz Air Hungary.

Раніше в компанії заявляли, що Wizz Air повернеться на український ринок, коли закінчаться військові дії.