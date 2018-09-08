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Авіаудар у Ємені: кількість загиблих перевищує 40, більшість з них діти

Представники коаліції стверджують, що дітей використовували в якості "живого щита" повстанці-хусит, на яких був націлений авіаудар
Кількість загиблих унаслідок авіаудару на півночі Ємену перевищує 40.
Авіаудар у Ємені: кількість загиблих перевищує 40, більшість з них діти Фото: blogs.unicef.org.uk

Загинули щонайменше 43 людини і 61 дістала поранення, повідомляє BBC з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

Водночас Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє  про десятки загиблих та поранених не наводячі приблизної кількості, відзначаючи лише, що більшість загиблих — діти.

Представники коаліції стверджують, що дітей використовували в якості "живого щита" повстанці-хусит, на яких був націлений авіаудар.

Як повідомлялося, у північному Ємені внаслідок авіаудару по автобусу, в якому перебували цивільні, зокрема діти, щонайменше 20 людей загинули, ще 35 поранені.

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09 08 2018 16:20
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