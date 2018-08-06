Австралійка померла, заразившись гепатитом А через гранат

Австралійців закликають перевірити свої морозильні камери і позбутися упаковок із цим фруктом

В Австралії померла 64-річна жінка, яка заразилася гепатитом А після того, як з'їла пакет заморожених зерен граната.

Місцева влада вже зареєструвала 24 випадки зараження гепатитом А від продуктів австралійської компанії Creative Gourmet. Проте це перша зафіксована смерть, інформує ВВС.

Австралійців закликають перевірити свої морозильні камери і позбутися упаковок із цим фруктом. Відомо, що компанія продала близько 2 тисяч пакетів гранатових зерен. Фрукти імпортували з Єгипту. При цьому свіжі неочищені гранати, а також вирощені в Австралії - безпечні для вживання в їжу.

Компанія Entyce Food Ingredients, якій належить бренд Creative Gourmet, заявила, що зараження сталося у "відносно невеликій партії" продуктів. Минулого року ця ж компанія уже змушена була відкликати партію заморожених ягід після того, як кілька покупців заразилися гепатитом А.

Нагадаємо, що у США майже 200 людей отруїлися салатом-латуком, внаслідок чого не менше п'яти осіб померли.