Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Австралійського скарбника Ватикану звинувачують у педофілії

Кардинала зобов'язали з'явитися до суду
Австралійський кардинал Джордж Пелл, який обіймає посаду скарбника Ватикану і вважається одним з найвпливовіших людей Католицької церкви, звинувачений в розпусних діях щодо неповнолітніх.
Австралійського скарбника Ватикану звинувачують у педофілії Джордж Пелл. Фото: startsat60.com

Поліція австралійського штату Вікторія зазначає, що звинувачення стосуються низки епізодів в минулому. Сам кардинал всі звинувачення заперечує. Кардинала, який живе в Римі, зобов'язали з'явитися до суду в Мельбурні 18 липня, інформує BBC.

76-річний кардинал Пелл є третьою людиною в ієрархії Католицької церкви.

"Кардинал Пелл повернеться до Австралії якомога швидше після консультацій і схвалення лікарями, щоб очистити своє ім'я. Він сказав, що з нетерпінням чекає свого дня в суді і захищатиме себе", - йдеться в заяві церкви.

В Австралії розслідують випадки сексуального насильства над дітьми та ролі Католицької церкви в приховуванні подібних випадків.

Це пов'язано зі звинуваченнями на адресу священика Джеральда Рісдейла, який за версією слідства причетний до сексуального насильства над 130 хлопчиками в 1960-х - 1980-х роках.

Відзначається, що на початку 1970-х Пелл і Рісдейл жили в одному будинку.

У лютому, даючи свідчення перед спеціальною комісією в Австралії, Пелл визнав, що церква здійснювала "жахливі помилки", відмовляючись вірити постраждалим дітям.

Нагадаємо, що сім відсотків священиків католицької церкви Австралії звинуватили в сексуальних домаганнях дітей протягом останніх декількох десятиліть.

Варто відзначити, що католицька церква Австралії виплатила жертвам сексуального насильства з боку священиків компенсацію в сумі 213 млн доларів, за підсумками розслідування королівської комісії, яке почалося в 2013 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2017 09:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.