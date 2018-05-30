Бабченко розповів про підготовку інсценування його вбивства
"Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, пахали, як буйволи. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація", – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ, пише "Радіо Свобода".
За словами журналіста, йому повідомили, що за підготовку вбивства організатор отримав 40 тисяч доларів.
"Я непогано вартую, слухайте! Показали мої паспортні дані, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті... Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії, з державних служб. Здобути цю інформацію могли лише спецслужби", – зазначив Бабченко.
Він заявляє, що на виконання замовлення на вбивство дали три тижні, потім почали "підганяти".
"Очевидно, підганяли до Ліги чемпіонів. Доводилося якось ухилятися, вигадувати якісь відмазки: то я ногу зламав (а я її, до речі, не ламав), потім довелося кудись поїхати. Усе це мало статися не вчора, це так збіглося", – підкреслив Бабченко.
Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували.
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