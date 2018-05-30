Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Аркадій Бабченко живий, - ВІДЕО

Смерть журналіста Бабченка інсценували
Смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували.
Аркадій Бабченко живий, - ВІДЕО

"Я би хотів принести глибоке співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я хочу привітати його родину, вас усіх, увесь світ, який спостерігає за цим дійством. І привітати Бабченка з його третім днем народження", - заявив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу.

Після чого на брифінгу правоохоронних органів з’явився і сам Бабченко.

За словами Грицака, Служби безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

"Ми вийшли на людей, які володіють цією інформацією, і відповідно до законодавства України організували з ними співробітництво…завдяки чому вдалося попередити вбивство…", - сказав Грицак.

Він додав, що сам Бабченко та його родина знали про спецоперацію українських силовиків.

"Хочу подякувати Аркадію та його родині. Його родина знала, які заходи ми вживаємо. Аркадій був під нашим контролем. Операцію СБУ проводила з дотриманням максимальної конспірації. Про неї знали лише ті, кому потрібно було знати", - додав голова СБУ.

Нагадаємо, що вчора правоохоронці повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він, нібито, помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Міністерство внутрішніх справ навіть склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2018 17:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з

Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.