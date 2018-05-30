Аркадій Бабченко живий, - ВІДЕО

Смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували.

"Я би хотів принести глибоке співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я хочу привітати його родину, вас усіх, увесь світ, який спостерігає за цим дійством. І привітати Бабченка з його третім днем народження", - заявив голова СБУ Василь Грицак під час брифінгу.

Після чого на брифінгу правоохоронних органів з’явився і сам Бабченко.

За словами Грицака, Служби безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

"Ми вийшли на людей, які володіють цією інформацією, і відповідно до законодавства України організували з ними співробітництво…завдяки чому вдалося попередити вбивство…", - сказав Грицак.

Він додав, що сам Бабченко та його родина знали про спецоперацію українських силовиків.

"Хочу подякувати Аркадію та його родині. Його родина знала, які заходи ми вживаємо. Аркадій був під нашим контролем. Операцію СБУ проводила з дотриманням максимальної конспірації. Про неї знали лише ті, кому потрібно було знати", - додав голова СБУ.

Нагадаємо, що вчора правоохоронці повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня, застрелили в Києві. Він, нібито, помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Міністерство внутрішніх справ навіть склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка.