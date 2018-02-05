Баскська терористична організація ЕТА припинила існування
Баскська екстремістська група ЕTA оголосила в середу, що вона "повністю розпустила всі свої структури", в листі, надісланому в газету й адресованому баскським установам і групам громадянського суспільства, повідомляє Mundo.
У листі також ідеться про те, що ЕTA "вирішила покласти край своєму історичному існуванню" і "припинити свою діяльність" у зв'язку з тим, що "вважає завершеною свою політичну програму". У листі організація визнала свою відповідальність за відмову від баскського "політичного конфлікту".
Зазначено, що учасники терористичної організації вбили 853 осіб, щоб створити незалежну державу на півночі Іспанії і на півдні Франції.
Як повідомляв iPress.ua, організація ETA заявляла, що припинить своє існування в травні.
Організація ЕТА була заснована в 1959 році басками, які вважали свою політику і культуру придушеними іспанським диктатором Франсіско Франко. За час збройної боротьби за право заснувати свою власну державу на півночі Іспанії та південному заході Франції були вбиті понад 800 людей.
Роззброєння ETA (Euskadi Ta Askatasuna, в перекладі – "Країна басків і свобода") завершує епоху політичного насильства, яке впродовж десятиліть загрожувало всій Західній Європі.
ETA була класифікована як терористична організація владою Іспанії, Великої Британії, Франції, Європейського союзу та США.
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