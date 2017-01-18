Байден закликав ЄС не закриватись від України

Віце-президент США Джозеф Байден заявив, виступаючи 18 січня у Давосі, що США будуть стояти на боці України і закликав не закривати для неї двері членства в ЄС.

"Ми повинні залишатися на боці України, яка протистоїть російської агресії і йде по європейському шляху до тих пір, доки вона йде ним так, як потрібно", - передає слова Байдена "Укрінформ" із посиланням на власного кореспондента.

Він також наголосив, що важливо "тримати двері відкритими" для членства в європейських та трансатлантичних інститутах "для таких країн Європи, де люди, як в Україні, Балтії продовжують прагнути стати частиною грандіозного проекту Євросоюзу".

Байден зазначив, що для цих країн перспектива членства в європейських та трансатлантичних інститутах "є інструментом для того, щоб відмовитися від нелібералізму, який так довго панував у їхніх країнах, змусити їх боротися з корупцією, змусити їх рухатися у XXI століття".

Віце-президент США пообіцяв, що США будуть продовжувати відстоювати такі основоположні норми сучасних держави як територіальна цілісність, свобода пересування, національний суверенітет.

"Країни повинні мати право обирати альянси", - заявив він зокрема.

Байден визнав за необхідне зробити так, щоб країни Європи могли протистояти маніпуляціям ззовні, покращувати захист кіберпростору, боротися з дезінформацією і не допустити, щоб аутсайдери перекручували демократичні процеси.

Віце-президент США також назвав вкрай важливим проектом Євросоюз.

"Успіх європейського починання є просто центральним питанням для безпеки США у XXI столітті. Трансатлантичне партнерство є основою для боротьби з багатьма викликами XXI століття – від тероризму, до хвороб та кліматичних змін", - передає його слова агентство.

Байден також закликав європейців не розраховувати занадто на вашингтонське керівництво, а самим вершити свою долю і висловив сподівання, що новий президент США, який вступить на посаду через дві доби, буде вірний зобов'язаннями США, в тому числі і в НАТО.

Зазначимо, віце-президент США впевнений, що президент Росії Володимир Путін спробує втрутитися в хід виборів в Європі в цьому році.

Нагадаємо, що Байден розраховує на те, що наступна адміністрація Білого дому буде підтримувати Україну.