Бельгія може надати лідеру Каталонії Пучдемону політичний притулок
Про це він повідомив в ефірі VTM.
За словами Франкена, згідно із законодавством Бельгії, жителі Каталонії мають право подавати заяви про надання притулку.
"Зрозуміло, що це поставить нас у важку дипломатичну ситуацію з іспанським урядом ... Але за законом, можна подати заявку на отримання притулку в Бельгії, запит, як й інші заявки, буде розглянуто об'єктивно, правильно і незалежно", – пояснив міністр.
"Ми ще не отримували заяву (про надання притулку, – ред.), але ситуація змінюється швидко. Ми подивимося, що буде відбуватися в найближчі години або дні", – сказав Франкен.
Також міністр зазначив, що Пучдемон може не отримати "справедливого суду", якщо буде затриманий в Іспанії. За спробу влаштувати заколот Пучдемону в Іспанії загрожує 30 років в'язниці.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня. Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном. Відсторонений від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав прихильників до демократичного опору проти прямого керування з Мадрида.
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