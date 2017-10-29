Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бельгія може надати лідеру Каталонії Пучдемону політичний притулок

Заявки від Пучдемона поки не надходило
Міністр з питань імміграції Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна може надати політичний притулок відстороненому офіційним Мадридом лідеру Каталонії Карлесу Пучдемону.
Бельгія може надати лідеру Каталонії Пучдемону політичний притулок Фото: reuters.com

Про це він повідомив в ефірі VTM.

За словами Франкена, згідно із законодавством Бельгії, жителі Каталонії мають право подавати заяви про надання притулку.

"Зрозуміло, що це поставить нас у важку дипломатичну ситуацію з іспанським урядом ... Але за законом, можна подати заявку на отримання притулку в Бельгії, запит, як й інші заявки, буде розглянуто об'єктивно, правильно і незалежно", – пояснив міністр.

"Ми ще не отримували заяву (про надання притулку, – ред.), але ситуація змінюється швидко. Ми подивимося, що буде відбуватися в найближчі години або дні", – сказав Франкен.

Також міністр зазначив, що Пучдемон може не отримати "справедливого суду", якщо буде затриманий в Іспанії. За спробу влаштувати заколот Пучдемону в Іспанії загрожує 30 років в'язниці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня. Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном. Відсторонений від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав прихильників до демократичного опору проти прямого керування з Мадрида.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2017 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.