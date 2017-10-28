Головою Каталонії призначили заступника прем'єр-міністра Іспанії

Головою Каталонії була призначена перший заступник голови уряду Іспанії Сорайя Саенс де Сантамарія, - повідомляє BBC.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.