Відсторонений лідер Каталонії закликав до демократичного опору
"Очевидно, краща форма захистити те, чого ми досягли, - це демократична опозиція статті 155", - цитує Пучдемона "BBC".
Стаття 155 конституції Іспанії дозволяє національному уряду вводити пряме правління в автономних регіонах Іспанії у разі кризи. Сенат запровадив у Каталонії пряме правління у п'ятницю, відразу після того як каталонський парламент схвалив декларацію про незалежність.
Пучдемона зняли з посади, парламент розпустили і призначили нові вибори на 21 грудня.
В суботу іспанський уряд призначив новою главою регіону віце-прем'єра Сорайю Саенс де Сантамарію. Позбулися своїх посад всі члени каталонського уряду, а також багато інших чиновників, серед яких глава поліції Каталонії - Жузеп Луїс Траперо.
Жодна країна не висловила підтримки намірам Каталонії оголосити незалежність.
Міністерство закордонних справ України заявило, що підтримує територіальну цілісність Іспанії в межах міжнародно визнаних кордонів.
Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.
У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.
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