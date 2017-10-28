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Відсторонений лідер Каталонії закликав до демократичного опору

"Краща форма захистити те, чого ми досягли, - це демократична опозиція"
Відсторонений від влади лідер Каталонії Карлес Пучдемон закликав прихильників до демократичного опору проти прямого керування з Мадрида.
Відсторонений лідер Каталонії закликав до демократичного опору Фото: EPA/UPG

"Очевидно, краща форма захистити те, чого ми досягли, - це демократична опозиція статті 155", - цитує Пучдемона "BBC".

Стаття 155 конституції Іспанії дозволяє національному уряду вводити пряме правління в автономних регіонах Іспанії у разі кризи. Сенат запровадив у Каталонії пряме правління у п'ятницю, відразу після того як каталонський парламент схвалив декларацію про незалежність.

Пучдемона зняли з посади, парламент розпустили і призначили нові вибори на 21 грудня.

В суботу іспанський уряд призначив новою главою регіону віце-прем'єра Сорайю Саенс де Сантамарію. Позбулися своїх посад всі члени каталонського уряду, а також багато інших чиновників, серед яких глава поліції Каталонії - Жузеп Луїс Траперо.

Жодна країна не висловила підтримки намірам Каталонії оголосити незалежність.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підтримує територіальну цілісність Іспанії в межах міжнародно визнаних кордонів.

Влада Іспанії позбавила Каталонію автономії і взяла на себе відповідальність за управління регіоном.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Раніше в цей же день парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

 

 

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28 10 2017 17:53
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