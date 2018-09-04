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Берегова охорона Греції затримала понад 60 мігрантів та контрабандистів з України

Мігрантів намагалися переправити до Італії
У Греції біля півострова Пелопоннес берегова охорона країни затримала 64 мігрантів та трьох перевізників.
Берегова охорона Греції затримала понад 60 мігрантів та контрабандистів з України Фото: dw.com

"Вони намагалися перебратися до Італії. Контрабандисти походять з України", – заявив у понеділок, 9 квітня, офіцер берегової охорони, повідомляє DW із посиланням на dpa.

Раніше грецька державна радіокомпанія (ERA) повідомила, що мігрантів спочатку невеликими групами доправили мікроавтобусами з Афін до порту в містечку Кіліні, а потім малими човнами переправляли на яхту біля грецького узбережжя. За цим спостерігали рибалки, які й повідомили про підозрілі пересування береговій охороні.

Серед мігрантів було щонайменше 20 неповнолітніх. Усі вони почуваються добре і повинні бути розміщені в таборі для біженців на заході Греції, повідомило державне радіо.

Після закриття "балканського маршруту" у 2016 році тисячі мігрантів залишилися в Греції. Майже кожного дня поліція виявляє невеликі групи людей, які намагаються перебратися в інші країни Європи. Контрабандисти обіцяють мігрантам переправити їх через ділянки уздовж "балканського маршрту", які не охороняються, або ж морем до Італії.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції, у 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії, а за останні чотири роки кількість загиблих при спробі дістатися берегів Європи становить понад 20 тисяч.

Нагадаємо, у Греції станом на початок березня 2018 року затримали 148 громадян України, 132 з яких – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

40-річний український моряк Денис Бровченко отримав 180 років ув'язнення за обвинуваченнями в організації перевезення сирійських біженців у Греції.

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09 04 2018 22:52
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