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Безвізовий режим для українців запрацює в червні, - Рада ЄС

Українці зможуть подорожувати до ЄС без віз у червні 2017 року, пообіцяли в Раді ЄС
Безвізовий режим для громадян України з країнами Європейського Союзу набуде чинності у червні 2017 року.
Безвізовий режим для українців запрацює в червні, - Рада ЄС Фото: euspeak.eu

Про це заявили Укрінформу у Мальтійському головуванні при Раді ЄС.

"Швидке затвердження країнами-членами візової лібералізації для України означає, що вона набуде чинності у червні", - заявили у Мальтійському головуванні.

Нагадаємо, що 2 березня комітет постійних представників при Раді ЄС затвердив текст угоди щодо скасування візових вимог для громадян України. Голосування ЄП за резолюцію щодо безвізу для України заплановане на 5 квітня.

Рішення щодо візової лібералізації для України ще має затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Після цього рішення буде винесене на голосування в Європарламенті та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.

28 лютого Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент досягли попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.

27 лютого Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Таким чином, Україна може отримати безвізовий режим після остаточного вступу в силу механізму його припинення.

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02 03 2017 21:16
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