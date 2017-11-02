Білорусь скасувала рішення про депортацію Жадана
Рішення про це ухвалене впродовж кількох годин, інформує білоруська редакція Радіо Свобода.
"Те, що питання позитивно вирішилося, це гарне свідчення, що суперечностей між нами немає. Дуже сподіваюся на те, що це не тенденція, а випадок", – розповів Сергій Жадан.
На своїй сторінці у Facebook письменник подякував усім, хто посприяв швидкому розв'язанню проблеми і пообіцяв приїхати у травні на концерт до Мінську.
"Здоровий глузд і почуття гідності перемагають все, що було написане в путінських темниках. Дуже тішусь можливості далі відвідувати Білорусь і поглиблювати українсько-білоруські культурні зв'язки", – написав він.
Нагадаємо, в ніч на 11 лютого українського письменника та музиканта Сергія Жадана затримали на території Білорусі та заборонили в'їзд до країни. Письменник закликав МЗС України відреагувати на такі дії білоруської сторони.
1 лютого в Мінську вночі міліція затримала журналіста"Громадського ТБ Донбасу" Віталія Сизова.
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