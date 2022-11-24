Більше 80 потягів затримуються внаслідок обстрілів - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" інформує про затримку 81 поїзда. Деякі відстають від графіка на 12 годин.
Про це повідомляє пресслужба транспортної компанії.
За даними УЗ, через знеструмлення великої частини мережі 81 з них має затримку понад годину. Найбільше запізнюються наступні рейси:
- №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);
- №749 Київ-Ужгород з групою вагонів Київ-Відень +11:08);
- №17 Харків-Ужгород (+11:04);
- №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
- №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).
Перевізник також пояснює, технічно найскладніші затримки - це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі.
"Екіпіруємо термоковдрами, але все ж - маємо везти пасажирів комфортно й у теплі, тож сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) та на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого слідування з автономними системами опалення", - зазначили в повідомленні.
Також на вокзалах розгорнуті хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.
"Пасажирів, які за форс-мажорних обставин не встиг на свої рейси, ми з тим же квитком саджаємо на наступний рейс того ж напрямку",- підкреслили в УЗ.
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