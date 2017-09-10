CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу заявив, що 10 тисяч 166 убивств залишаються нерозкритими в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше ніж 10 тисяч убивств залишаються нерозкритими в Україні
Раніше в МВС рапортували про зниження рівня злочинності
Фото: УНІАН
"У нас 10 тис. 166 нерозкритих очевидних убивств, щоб ви розуміли виклики, які стоять перед правоохоронною системою", - сказав генпрокурор.
Нагадаємо, що в липні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив матеріали Національної поліції про роботу за 6 місяців 2017 року, в яких йдеться про зниження злочинності в Україні. Згідно з ними, рівень розкриття умисних вбивств становить 87%.
Інфографіка: mvs.gov.ua
Інфографіка: mvs.gov.ua
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09 10 2017 16:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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