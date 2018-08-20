Більшість ліків у стаціонарі безкоштовні для українців, – Супрун

За словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, для українських пацієнтів у стаціонарах більшість ліків є безкоштовними.

"Хочу, щоб це почув кожен громадянин. Адже не всі знають, що не повинні платити за більшість ліків, які виписують під час лікування на стаціонарі. Ми впровадили Національний перелік лікарських засобів – список ліків, які лікарні мають закуповувати обов'язково. Пацієнти можуть їх отримувати безоплатно, адже держава закуповує їх за кошти платників податків. Ознайомитись з переліком безоплатних ліків можна тут: natsperelik.com.ua", – повідомила Супрун.

До переліку увійшли 427 на переконання МОЗ безпечних та реально працюючих речовин від усіх розповсюджених хвороб.

"Це декілька тисяч ліків від різних виробників. Все це для пацієнтів, які лікуються на стаціонарі, буде безоплатно. Лікарні мають закуповувати їх на 100%", – зазначила в. о. міністра охорони здоров'я.

Перевірити наявність ліків можна на інформаційних стендах в закладах охорони здоров'я, на офіційних веб-сайтах регіональних департаментів та управлінь, в мобільному додатку "Ліки Контроль".

"За наявність безоплатних ліків у медзакладах несе відповідальність безпосередньо місцева влада. У разі якщо лікарні не вистачає коштів на ліки за Нацпереліком та поза ним, місцеві ради мають прийняти відповідне рішення про дофінансування закладу. ... Якщо призначені вам ліки є у Нацпереліку, але в лікарні їх немає або їх відмоляються видати, ви можете подати скаргу", – наголосила Уляна Супрун.

Нагадаємо, в липні Державна казначейська служба України перевела перші 244 млн грн до медзакладів, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри.