Біля берегів Лівії загинули 64 мігранти

Наслідком аварії судна з мігрантами, що 6 січня затонуло поблизу берегів Лівії, стала загибель щонайменше 64-х осіб.

Про це в понеділок, 8 січня, повідомив речник Міжнародної організації з міграції (МОМ), пише AP.

У перших повідомленнях про трагедію йшлось щонайменше про вісьмох загиблих.

Загонам італійської берегової охорони вдалося врятувати 86 осіб. Водночас, за словами самих врятованих, на борту затонулого судна, яким вони прагнули дістатися узбережжя Європи, було не менше 150 людей. Серед врятованих багато дітей та жінок.

Ця аварія стала першим у 2018 році випадком загибелі мігрантів у Середземному морі. Потерпілі перебували у воді кілька годин, перш ніж їх врятували.

Після закриття "балканського маршруту" у 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними МОМ, упродовж 2017 року понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. У рамках європейської операції "Софія", покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тис. осіб.

Нагадаємо, у Франції за 2017 рік зафіксували рекордну кількість заяв про надання притулку.