Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Біля берегів Лівії загинули 64 мігранти

Водночас загонам італійської берегової охорони вдалося врятувати 86 осіб
Наслідком аварії судна з мігрантами, що 6 січня затонуло поблизу берегів Лівії, стала загибель щонайменше 64-х осіб.
Біля берегів Лівії загинули 64 мігранти Фото: apnews.com

Про це в понеділок, 8 січня, повідомив речник Міжнародної організації з міграції (МОМ), пише AP.

У перших повідомленнях про трагедію йшлось щонайменше про вісьмох загиблих.

Загонам італійської берегової охорони вдалося врятувати 86 осіб. Водночас, за словами самих врятованих, на борту затонулого судна, яким вони прагнули дістатися узбережжя Європи, було не менше 150 людей. Серед врятованих багато дітей та жінок.

Ця аварія стала першим у 2018 році випадком загибелі мігрантів у Середземному морі. Потерпілі перебували у воді кілька годин, перш ніж їх врятували.

Після закриття "балканського маршруту" у 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними МОМ, упродовж 2017 року понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. У рамках європейської операції "Софія", покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тис. осіб.

Нагадаємо, у Франції за 2017 рік зафіксували рекордну кількість заяв про надання притулку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2018 23:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.