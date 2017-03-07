Біля Кам’янки знайшли військове спорядження російського виробництва, – штаб АТО ФОТО

У штабі стверджують, що ця знахідка підтверджує причетність російської сторони до забезпечення НЗФ на Донбасі

Штаб АТО повідомив про виявлення залишків боєприпасів, сухих пайків, медикаментів та військового спорядження російського виробництва в районі Кам’янки після відступу бойовиків.

За інформацією штабу, бойовикам не вдалося посунути лінію фронту в районі Кам’янки.

"Нещодавно, під час проведення заходів з обстеження та зачистки даної місцевості військовослужбовцями одного з підрозділів було виявлено залишки боєприпасів, сухих пайків, медикаментів та військове спорядження російського виробництва", – йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news

У штабі стверджують, що ця знахідка "ще раз підтвердила загальновідомий факт, що саме російська сторона всебічно забезпечує незаконні збройні формування, що тимчасово захопили окремі райони Донецької та Луганської областей".

Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 20 раз обстріляли позиції українських сил, в результаті двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.