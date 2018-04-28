CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа станції Скнилів біля Львова ввечері 27 квітня близько 200 осіб вийшли на залізничне полотно і заблокували рух електропотягів Львів-Мукачево та Львів-Трускавець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Львова обурені пасажири блокували електрички на Мукачево і Трускавець, - ВІДЕО
Пасажирів, які не помістились у вагони на станції Скнилів, до Львова довезла електричка, яка поверталася з Мукачевого
Повідомлення про блокування залізничних шляхів надійшло о 18:45, близько 21:00 рух на колії розблокували.
"Причиною блокування стало незадоволення браком місця у електропотягах. Після того, як усі пасажири не змогли поміститися у вагонах, частина людей заблокувала колію. Люди вимагали збільшити кількість вагонів із 4 до 6. На місці перебували керівники поліції та залізниці", - інформує Zaxid.net з посиланням на дані управління патрульної поліції.
Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2018 року зростає тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.
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