Біля парламенту Британії сталася стрілянина: є постраждалі
Унаслідок перестрілки поранено "щонайменше десяток людей", повідомляють Reuters та BBC.
Окрім того, у ВВС зазначають, що постріли пролунали в районі будівлі парламенту і Вестмінстерського палацу.
Свідки також заявили про озброєного ножем чоловіка на території палацу.
Водночас відео, опубліковане колишнім главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, дозволяє не виключати, що нападник був озброєний не лише ножем. Кілька людей було поранено також на значному віддаленні від парламенту.
#BREAKING: 12 people injured on #Westminster Bridge outside #British parliament after a man stabbed people with knife; attacker shot pic.twitter.com/k7VyQIFzmI— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 22 марта 2017 г.
Лондонська поліція повідомила, що інцидент стався у 14:40 за місцевим часом, 16:40 за Києвом.
Нагадаємо, що поліція застрелила чоловіка, який намагався відібрати зброю у військового у паризькому аеропорту Орлі, повідомляє французька влада.
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