Біля парламенту Британії сталася стрілянина: є постраждалі

Свідки заявляють про озброєного ножем чоловіка на території палацу

У Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

Унаслідок перестрілки поранено "щонайменше десяток людей", повідомляють Reuters та BBC.

Окрім того, у ВВС зазначають, що постріли пролунали в районі будівлі парламенту і Вестмінстерського палацу.

Свідки також заявили про озброєного ножем чоловіка на території палацу.

Водночас відео, опубліковане колишнім главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, дозволяє не виключати, що нападник був озброєний не лише ножем. Кілька людей було поранено також на значному віддаленні від парламенту.

Лондонська поліція повідомила, що інцидент стався у 14:40 за місцевим часом, 16:40 за Києвом.

Нагадаємо, що поліція застрелила чоловіка, який намагався відібрати зброю у військового у паризькому ‎аеропорту Орлі, повідомляє французька влада.‎