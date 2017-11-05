Білий дім розлючений через брехню Росії та публікацію фото Трампа і Лаврова
Фото зустрічі, зроблені фотографом російського державного ЗМІ, були оприлюднені агентством ТАСС, а також у соцмережах МЗС РФ, - повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.
Білий дім не поширював фото зустрічі, хоча офіційний фотограф Білого дому також був присутній в Овальному кабінеті. Були лише оприлюднені фото зустрічі Лаврова і держсекретаря Рекса Тіллерсона, однак і сама зустріч була відкрита для преси.
"Вони нас обдурили. В цьому вся проблема з росіянами – вони брешуть" - сказав представник Білого дому.
Білий дім напередодні заявив, що зустріч Лаврова і Трампа буде закрита для преси, пославшись на стандартну практику незначного інформаційного висвітлення зустрічей президента з іноземними високо посадовцями нижчого рангу.
Варто зазначити, що на окремих оприлюднених російським МЗС фото видно, що на зустрічі Трампа і Лаврова був також присутній посол РФ у США Сергій Кисляк, який, як підозрюють у США, зіграв не останню роль у справі втручання Росії в американські вибори.
Нагадаємо, що держсекретар США Рекс Тіллерсон під час переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності прогресу в реалізації Мінських домовленостей.
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