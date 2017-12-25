Біометричний контроль на кордоні з Росією запрацює з 27 грудня у тестовому режимі, – Слободян

Слободян також підкреслив, що зараз тривають останні технічні приготування до того аби ці комплекси з 1-го січня запрацювали у повному режимі

Біометричний контроль на кордоні з Росією дійсно запрацює з 27 грудня, проте поки що в тестовому режимі.

Мобільні комплекси з біометричним контролем буде розміщено на пунктах пропуску з найбільшим трафіком, а місце їх дислокації буде змінюватися.

"Мобільні комплекси зможуть пересуватися з місця на місце. 27 числа у тестовому варіанті ми спробуємо використовувати їх на різних ділянках україно-російського кордону щоб протестувати саму систему, подивитися готовність наших робочих місць до більш масштабного старту 1 січня. Від завтрашнього дня ці мобільні комплекси можуть використовуватися на україно-російській ділянці кордону на пунктах пропуску. Вони до нового року будуть змінювати свою дислокацію і будуть використовуватися там, де буде більший трафік, по-друге, там де буде необхідність у їх застосуванні, на напрямках зосередження основних зусиль. Звичайно, це будуть і основні пункти пропуску: "Гоптівка" на Харківщині, "Бачівськ" на Сумщині, тобто там, де розташовано основні стратегічні магістралі", - заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в коментарі "112 Україна".

Слободян зазначив, що прикордонники будуть готові до повноцінного запуску біометричного контролю на кордоні до 1 січня.

"Зараз тривають останні технічні приготування, звісно, що обсяг роботи, який необхідно було виконати протягом останніх чотирьох місяців, досить великий. Це не тільки облаштування КПВВ необхідною апаратурою, але й створення системи передачі цієї інформації... Не скажу, що станом на 26 число ми готові на 100%, але до 1 січня ми будемо готові на 100% для запуску цієї системи", - запевнив Слободян.

Він також зазначив, що на пунктах пропуску в районі проведення АТО біометрична перевірка російських громадян відбуватися не буде, вони не зможуть перетнути КПВВ, якщо заїхали з непідконтрольної території.

"Якщо ми говоримо про зону проведення АТО, то на лінії розмежування громадяни РФ можуть проїжджати тільки з тієї території, яка контролюється Україною, на ту територію, яка тимчасово нам не підконтрольна. Для того, щоб потрапити на КПВВ у зоні АТО, їм необхідно офіційно перетнути кордон на діючих пунктах пропуску. Звісно, їм потрібно пройти біометричну перевірку там, де вони будуть заїжджати до України. Тим часом, на КПВВ і лінії розмежування, і на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом буде встановлено прилади для біометричного контролю, але вони там будуть виконувати швидше допоміжну функцію для перевірки біометричних даних тієї чи іншої особи у випадку, що виникне сумнів, що це дійсно той громадянин, паспорт якого він пред'являє", - констатував він.