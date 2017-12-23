157 пунктів пропуску на кордоні з Росією обладнані системою біометричного контролю, - Шкіряк

На кордоні України з Росією 157 пунктів пропуску обладнали системою біометричного контролю.

"Сьогодні 157 пунктів пропуску обладнано новітніми системами (біометричного контролю) і повністю закрито ділянку кордону з Російською Федерацією. Тобто весь кордон з РФ буде контролюватися новітніми системами зняття біометричних даних. 126 пунктів підключено до баз даних Інтерполу. Я думаю, що до кінця цього року, на початку наступного, до баз Інтерполу також підключать інші пункти пропуску", – розповів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, у жовтні міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловився за введення додаткового контролю за пересуванням російських громадян територією України, у тому числі за введення біометричного візового режиму з Росією.

Раніше РНБО ініціювала введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.

Рішення ввести візовий режим було прийнято Радою національної безпеки і оборони України ще в березні 2014 року, на самому початку російської агресії. Тоді на цей крок влада не була. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що в збереженні безвізового режиму зацікавлені багато українців, в першу чергу на сході і півдні України, які їздять в Росію на заробітки і мають родинні стосунки по той бік кордону. В результаті було прийнято рішення посилити пропускний режим на кордоні з РФ.

У лютому 2016 року перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій разом з іншими депутатами зареєстрував постанову про припинення угоди про безвізовий режим між Україною і Росією.