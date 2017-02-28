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Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС

Провокації влаштовуються з метою виконання команд керівництва країни-агресора
Учасники торгової блокади Донбасу заявляють, що в Кривому Торці під час сьогоднішнього конфлікту троє людей отримали травми: перелом ноги, черепно-мозкову травму і ножове поранення.
Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС Фото:facebook.com/shtab.blokady

"Штаб блокади заявляє, що вважає всі ці події провокацією керівництва МВС та Донецької поліції з метою змусити гарнізони редутів застосувати зброю з метою захисту та отримати "моральне" право на "силовий" розгін редуту", – повідомляє Штаб блокади торгівлі з окупантами у Facebook.

Учасники блокади додали, що ці "провокації влаштовуються з метою виконання команд керівництва країни-агресора, яке протягом останніх двох днів неодноразово виступало з вимогою до влади України розігнати торгівельну блокаду, яка наносить збитки інтересам РФ, а також так званим "ЛНР-ДНР".

У заяві Штабу блокади також виголосили заклик до "патріотів України терміново прибути на допомогу гарнізонам редутів блокади для того, щоб захистити мирних громадян, що на них перебувають".

Нагадаємо, що сьогодні у штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому ТорціУ штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса".

Згодом поліція затримала 37 осіб, що напали на учасників блокади на залізничній станції Кривий Торець.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.

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