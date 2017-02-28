Штурм учасників блокади: затримано 37 нападників
"Сьогодні у 13.20 в колл-центр 102 надійшло повідомлення від аноніма про те, що на залізничній станції Кривий Торець, де перебувають учасники блокади, виник конфлікт. На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Торецкого відділення поліції. Станом на 14.40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади. Встановлюються особистості кожного учасника конфлікту. Ведеться перевірка", - написав глава управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Раніше в Штабі торгової блокади ОРДЛО заявили про штурм редуту учасників блокади в Кривому Торці. Повідомлялося, що отримав легке ножове поранення в ногу один із захисників редуту.
У штабі припускають, що нападники можуть бути співробітниками однієї з охоронних фірм Ахметова і Нусенкіса".
Зазначимо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просив керівників Антитерористичного центру прийняти рішення для зняття блокади Донбасу.
Нагадаємо, що 28 лютого організатори блокади залізничного сполучення з окупованими територіями заявили, що припиняють переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Минулого тижня вони зустрічалися з головою Кабміну і заявили про отримання компромісної пропозиції від уряду.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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