Борги по зарплаті у державному секторі перевищили 2,5 млрд грн

Майже половина загальної суми заборгованості - 1,2 млрд гривень - це невиплачена зарплата працівників підприємств, що знаходяться у сфері управління центральних органів виконавчої влади

Загальна сума зарплатних боргів на підприємствах, в установах і організаціях державного сектору в Україні становить 2,56 мільярда гривень, третину з яких становлять борги працівникам економічно активних підприємств.

Наявна заборгованість з оплати праці працівників бюджетних установ і організацій у сумі близько 50 млн. гривень, повідомляється на сайті Верховної Ради України з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

До трійки найбільших боржників із виплати зарплати входять Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою заборгованості 74,5 млн гривень, ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" із заборгованістю 47,7 млн гривень та ПАТ "Запоріжжяобленерго" із заборгованістю понад 26 млн гривень.

Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики розробили законопроект, яким може бути запроваджено посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати. У разі порушення строків виплати заробітної плати законопроект передбачає сплату роботодавцем працівнику пені у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день затримки понад 15 днів.

Також працівнику може бути надано право тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 днів.