Бойовики 19 разів здійснили обстріли українських позицій минулої доби

За минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку бандформування двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.

За оперативною інформацією штабу, найближчим часом, бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії.

"Прес-центр наголошує – сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте, у випадку загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - зазначили у повідомленні.

Зазначимо, вчора у зоні АТО, упродовж дня, інтенсивність обстрілів українських позицій зі сторони російсько-терористичних угруповань не зменшилась. Один український боєць був поранений.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".