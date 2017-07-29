Бойовики 19 разів здійснили обстріли українських позицій минулої доби
"Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.
На донецькому напрямку бандформування двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.
За оперативною інформацією штабу, найближчим часом, бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії.
"Прес-центр наголошує – сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте, у випадку загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - зазначили у повідомленні.
Зазначимо, вчора у зоні АТО, упродовж дня, інтенсивність обстрілів українських позицій зі сторони російсько-терористичних угруповань не зменшилась. Один український боєць був поранений.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".
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