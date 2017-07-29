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Бойовики 19 разів здійснили обстріли українських позицій минулої доби

Найбільше обстрілів зафіксовано на луганському напрямку
За минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.
Бойовики 19 разів здійснили обстріли українських позицій минулої доби Фото:unian

"Найбільш активні дії противника, з 18 години і до опівночі, відмічались на луганському напрямку. Так з мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів, стрілецької зброї бойовики тричі били по наших опорних пунктах у Кримському. Також під гранатометним вогнем противника двічі опинились українські захисники у Новозванівці", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку бандформування двічі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Авдіївки та шахти Бутівка. 

За оперативною інформацією штабу, найближчим часом, бойовики готують низку терористичних актів проти представників ОБСЄ, з подальшим звинуваченням у цьому української армії.

"Прес-центр наголошує – сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, проте, у випадку загрози нашим військовим, ми готові адекватно відповісти противнику", - зазначили у повідомленні. 

Зазначимо, вчора у зоні АТО, упродовж дня, інтенсивність обстрілів українських позицій зі сторони російсько-терористичних угруповань не зменшилась. Один український боєць був поранений.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали колишнього командира одного з підрозділів бойовиків так званої "ДНР".

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29 07 2017 10:22
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