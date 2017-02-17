Бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі: триває обстріл Авдіївки

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжили обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО.

"Просто зараз відбувається обстріл Авдіївки. Є принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено газопровід", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали Авдіївку. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер.

На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів російські окупанти обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку та Катеринівку.

Загалом зафіксовано 32 обстріли. Трьох наших військових поранено, один – загинув.

Раніше глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що проросійські бойовики на Донбасі сьогодні знову обстріляли прифронтову Авдіївку.