Бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі: триває обстріл Авдіївки
"Просто зараз відбувається обстріл Авдіївки. Є принаймні два влучання в житловий сектор. Поранено двох мирних мешканців. Пошкоджено газопровід", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали Авдіївку. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер.
На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вогонь вів снайпер.
На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів російські окупанти обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку та Катеринівку.
Загалом зафіксовано 32 обстріли. Трьох наших військових поранено, один – загинув.
Раніше глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що проросійські бойовики на Донбасі сьогодні знову обстріляли прифронтову Авдіївку.
Нагадаємо, що ситуація в зоні проведення АТО почала загострюватися, українські військові отримали дозвіл адекватно реагувати на провокації окупантів.
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