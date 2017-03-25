Бойовики 39 разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО

Від початку доби бойовики 39 разів відкривали вогонь, зокрема, з важкого озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями. Аби пригасити вогневу активність ворога сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє прес-центр АТО станом на 18.00 25 березня 2017 року.

Епіцентром вогневого протистояння став Маріупольський напрямок. Вночі Марїнку бойовики обстріляли з танку, а зранку активно працювали артилерія та міномети. З артилерійських систем калібру 122 мм бойовики обстріляли морських піхотинців у Водяному, з мінометів калібру 120мм – оборонців Павлополя, Широкиного та Новотроїцького. Міномети калібру 82мм терористи застосували поблизу Талаківки, а зенітну установку ЗУ-23-2 – поблизу Широкиного. По позиціям поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Широкине та Водяне вели вогонь ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Новгородського, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм. З мінометів калібру 82мм – стріляли по опорних пунктах поруч Новгородського та Зайцевого. З гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по позиціям біля Авдіївки, Троїцького, Кам’янки, а з великокаліберних кулеметів – поруч Луганського.

Нагадаємо, бойовики на окупованому Донбасі незадоволені ставленням російського командування до тіл убитих.

З початку доби 24 березня в зоні АТО загинули двоє українських захисників.