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Бойовики 61 раз обстріляли українські позиції, поранені троє бійців

На Луганському напрямку біля Новозванівки бойовики застосували великокаліберні кулемети
У зоні АТО протягом минулої доби був зафіксований 61 обстріл позицій українських військовослужбовців з боку терористів.
Бойовики 61 раз обстріляли українські позиції, поранені троє бійців Фото: e-news.su

Епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Найбільш напруженою ситуація була поблизу Авдіївки та Троїцького, де терористи обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. По опорних пунктах в районі Кам’янки, Кримського та Луганського бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм. Позиції поблизу Опитного обстрілювали з мінометів калібру 82 мм.З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції біля Авдіївки, Пісків, Невельського та Опитного. В районі Луганського та Кримського бойовики застосували озброєння БМП.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 82 мм терористи обстрілювали опорні пункти в районі Тарамчука та Красногорівки. Біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Красногорівки терористи вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Широкиного застосували зенітну установку ЗУ-23-2. В районі Гнутового та Водяного була зафіксована активність ворожих снайперів.

На Луганському напрямку біля Новозванівки бойовики застосували великокаліберні кулемети, міномети калібру 120 мм та 82 мм. Позиції поблизу Новоолександрівки були обстріляні з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Аби подавити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

У штабі також додали, що за минулу добу були поранені троє українських військовослужбовців.

Раніше повідомляли, що у зоні проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних Сил України (ЗСУ) зменшилась.

Нагадаємо,  27 березня російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО.

 

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29 03 2017 06:57
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