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Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений військовослужбовець

Об’єднані сили контролюють обстановку на Донбасі
У четвер, 26 липня, російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один військовослужбовець.
Бойовики дев Фото: unian.net

Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Піскі, Лебединське, Гнутове та Водяне. Крім цього, терористи вели вогонь протитанковими керованими ракетами по позиціях біля Гнутового.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб. Також, мирний житель підірвався на міні у Луганській області.

Упродовж минулої доби, противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

 

 

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26 07 2018 20:18
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