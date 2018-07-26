CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 26 липня, російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один військовослужбовець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений військовослужбовець
Об’єднані сили контролюють обстановку на Донбасі
Фото: unian.net
Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Піскі, Лебединське, Гнутове та Водяне. Крім цього, терористи вели вогонь протитанковими керованими ракетами по позиціях біля Гнутового.
Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб. Також, мирний житель підірвався на міні у Луганській області.
Упродовж минулої доби, противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
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26 07 2018 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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