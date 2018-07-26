Бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений військовослужбовець

У четвер, 26 липня, російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранення отримав один військовослужбовець.

Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Піскі, Лебединське, Гнутове та Водяне. Крім цього, терористи вели вогонь протитанковими керованими ракетами по позиціях біля Гнутового.

Нагадаємо, на Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб. Також, мирний житель підірвався на міні у Луганській області.