На Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб
"В ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, недалеко від річки Сіверський Донець, яка знаходиться безпосередньо на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль Shevrolet Niva", - повідомляє прес-служба обласної поліції.
Було встановлено, що автомобіль наїхав, імовірно, на протитанкову міну, стався вибух. На місці події поліцейські виявили чотири обвуглені трупи.
У поліції за вказаним фактом мають намір відкрити кримінальну справу за статтею "Теракт", ще одне провадження вже відкрито за статтею "Умисне вбивство".
Нагадаємо, що в Донецькій області внаслідок вибуху гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" загинув прикордонник Краматорського прикордонного загону.
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