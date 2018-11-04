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На Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім'я з чотирьох осіб

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство"
У Луганській області на лінії розмежування внаслідок підриву автомобіля загинула родина з чотирьох осіб.
На Луганщині внаслідок підриву автомобіля загинула сім Фото: facebook.com/policeLG

"В ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження безвісти зниклої родини, недалеко від річки Сіверський Донець, яка знаходиться безпосередньо на лінії розмежування, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль Shevrolet Niva", - повідомляє прес-служба обласної поліції.

Було встановлено, що автомобіль наїхав, імовірно, на протитанкову міну, стався вибух. На місці події поліцейські виявили чотири обвуглені трупи.

У поліції за вказаним фактом мають намір відкрити кримінальну справу за статтею "Теракт", ще одне провадження вже відкрито за статтею "Умисне вбивство".

Нагадаємо, що в Донецькій області внаслідок вибуху гранати на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" загинув прикордонник Краматорського прикордонного загону.

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11 04 2018 20:35
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