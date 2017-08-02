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Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнку"

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали
Контрольний пост "Мар’їнка" обстріляли учора надвечір незаконні збройні формування.
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар Фото: uapress.info

Обстріли бойовики вели з тимчасово непідконтрольної території - з населеного пункту Олександрівка, - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по блокпосту "Мар’їнка", де несуть службу прикордонники спільно з військовослужбовцями Збройних сил. Декілька гранат розірвалося за кілька десятків метрів від блокпоста.

В результаті обстрілів постраждалих немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Зазначимо, Донецькому напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське.

Нагадаємо, напередодні бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

 

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08 02 2017 09:24
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