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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей
Упродовж чергової доби в зоні АТО понад півтори доби протримався режим припинення вогню.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння Фото:УНІАН

Однак вдень російсько-окупаційні війська таки обстріляли позиції Збройних Сил України із озброєння забороненого Мінськими домовленостями, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог застосував міномети на Приазов’ї. З тимчасово непідконтрольної українському уряду Саханки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 та 82-мм по опорних пунктах ЗСУ біля Лебединського.

На інших ділянках оборони ЗСУ обстрілів не зафіксовано. Підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей, гарантуючи виконання усіх заходів з підтримання сталого припинення вогню.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу підконтрольного бойовикам Докучаєвська на Донеччині поранено шестеро цивільних.

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24 01 2018 18:56
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