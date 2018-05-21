Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки

Під час обстрілу всередині будинку була пенсіонерка, вона не постраждала

Бойовики близько 5:00 ранку обстріляли стару частину Авдіївки Донецької області, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок на вул. Островського.

У час обстрілу всередині будинку була пенсіонерка, вона не постраждала, повідомляє сайт ГУ Нацполіції Донецької обл. Проте снаряд влучив у сам будинок, зокрема були розбиті вікна.

Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, обстежує територію, збирає інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 Ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.