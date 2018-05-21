Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки

Під час обстрілу всередині будинку була пенсіонерка, вона не постраждала
Бойовики близько 5:00 ранку обстріляли стару частину Авдіївки Донецької області, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок на вул. Островського.
Бойовики обстріляли стару частину Авдіївки Фото: police.dn.ua

У час обстрілу всередині будинку була пенсіонерка, вона не постраждала, повідомляє сайт ГУ Нацполіції Донецької обл. Проте снаряд влучив у сам будинок, зокрема були розбиті вікна.

Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, обстежує територію, збирає інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 Ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що починаючи з 06:00 бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька Донецької області - селище Південне. Відомо про пошкодження семи приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2018 14:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення
  • Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

"Спецконтингент, що підлягає виселенню"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.