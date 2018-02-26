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Бойовики обстріляли з 152-мм артилерії селище Підлісне, один снаряд влучив у будинок

Один снаряд влучив у приватний будинок
Російсько-окупаційні війська обстріляли околиці селища Підлісне Луганської області з заборонених артилерійських систем калібру 152-мм.
Бойовики обстріляли з 152-мм артилерії селище Підлісне, один снаряд влучив у будинок

За даними штабу АТО, російські найманці випустили щонайменше 12 снарядів, один з них потрапив у приватний будинок. У результаті зруйновано фундамент та перекриття даху, вибиті вікна. Ніхто з місцевого населення не постраждав.

Попередньо встановлено, що проросійські бойовики вели вогонь з тимчасово окупованого Первомайська.

Нагадаємо, що 26 лютого проросійські терористи чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнали троє військовослужбовців.

За минулу добу, 25 лютого, бойовики 5 разів порушили перемир'я- 1 боєць ЗСУ загинув, ще 1 військовий - отримав поранення.

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26 02 2018 21:59
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