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Бойовики обстріляли приватні будинки в Авдіївці, - ФОТО

Ніхто не постраждав
Близько 17:00 16 березня бойовики завдали удару по Авдіївці Донецької області.
Бойовики обстріляли приватні будинки в Авдіївці, - ФОТО Фото:dn.npu.gov.ua

"Бойовики продовжують обстрілювати житлові квартали прифронтового міста. Сьогодні близько 17 години снаряди в черговий раз розірвалися в старій частині міста. Один з них влучив у дах будинку 31 по вул. Тургенєва. Жінка, яка під час обстрілу перебувала в приміщенні, встигла вискочити на вулицю і дивом уникнула поранень", –повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Донецькій області.

У постраждалому районі на даний момент працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога потрібна людям.

Фото:dn.npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Зазначимо, з початку доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, зокрема з важкого озброєння.

Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

 

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16 03 2017 21:51
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