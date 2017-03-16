За останню добу бойовики 35 разів обстріляли позиції сил АТО

Про загиблих або поранених не повідомляється

З початку доби бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, зокрема з важкого озброєння.

На Маріупольському напрямку неподалік Новотроїцького терористи обстрілювали опорні пункти з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а в районі Водяного - зі 122 мм артустановок. Позиції ЗСУ біля Красногорівки "накрили" мінометами калібру 82 мм, по Гнутовому стріляли з СПГ і кулеметів, по Широкиному - зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку під вогнем артилерії калібру 122 мм і мінометів опинилися позиції бійців АТО в районі Троїцького, а Авдіївку обстрілювали з мінометів калібру 82 мм. В районі Кам'янки стріляли зі 120 мм мінометів, а Зайцевого - з СПГ і мінометів калібру 82 мм. В районі Новгородського і Авдіївки активно діяли снайпери, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм виявилися позиції ЗСУ в районі Кримського, біля Новозванівки - застосовували СПГ і стрілецьку зброю, а поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети.

Зазначимо, 15 березня в зоні проведення "антитерористичної операції" на сході України постраждали дві цивільні особи.

Нагадаємо, що за минулу добу, 15 березня, зафіксовано 91 обстріл. Російсько-терористичні війська вели вогонь по позиціях українських захисників, застосовуючи крупнокаліберну артилерію, танки і міномети.

Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.