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Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки

Також є інформація про наявність мін, які не розірвалися
Увечері 13 листопада бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки Донецької області.
Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки Фото: facebook.com/zhebrivskyi

"Як доповідає мені голова Мар’їнської райдержадміністрації Володимир Мороз, обстріл тривав приблизно з 19:30 до 21-ї години вечора", повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, з 8:00 ранку сьогодні у селищі працює оглядова група, яка описує наслідки обстрілу. Наразі відомо про пошкодження одного приватного будинку на вулиці Карпова 36-а. Також є інформація про наявність мін, які не розірвалися.

"Уточнені дані щодо пошкоджень приватного житла та інших наслідків обстрілу будуть відомі по завершенню роботи оглядової групи", — додав голова Донецької ВЦА.

За минулу добу, 13 листопада, бойовики 33 рази порушили перемир'я - два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Нагадаємо, 1 листопада у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі біля Мар'їнки, внаслідок підриву міни загинув офіцер Національної гвардії Сергій Сиротенко. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу.

 

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14 11 2017 09:16
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