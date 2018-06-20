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Бойовики "Талібану" вбили 30 військових після завершення перемир'я

Таліби заявили, що вони поновлять боротьбу, попри те, що президент Ашраф Гані продовжив припинення вогню на 10 днів
Бойовики "Талібану" вбили щонайменше 30 афганських солдатів у західній провінції Бадгіс, атакувавши два контрольно-пропускні пункти.
Бойовики "Талібану" вбили 30 військових після завершення перемир Фото: reuters.com

"Велика кількість талібів нападала з кількох напрямків. Після кількох годин важких боїв 30 афганських військових сил безпеки були вбиті, а таліби захопили одну із баз", - сказав глава провінції Абдул Азіз Бек, повідомляє Reuters.

Атака почалась пізно ввечері 19 червня та тривала до ранку наступного дня. Протягом ночі в інших районах провінції було вбито 15 бійців "Талібану", повідомив він. 

Таліби готували атаки та проводили розвідку під час дії перемир'я, додав Бек. Триденне перемир’я між афганською владою та талібами завершилося у неділю.

Нагадаємо, таліби вперше за 17 років оголосили тимчасове перемир'я з урядом Афганістану.

Додамо, що у травні в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули понад 30 поліцейських.

 
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20 06 2018 12:43
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