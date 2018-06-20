Бойовики "Талібану" вбили 30 військових після завершення перемир'я
"Велика кількість талібів нападала з кількох напрямків. Після кількох годин важких боїв 30 афганських військових сил безпеки були вбиті, а таліби захопили одну із баз", - сказав глава провінції Абдул Азіз Бек, повідомляє Reuters.
Атака почалась пізно ввечері 19 червня та тривала до ранку наступного дня. Протягом ночі в інших районах провінції було вбито 15 бійців "Талібану", повідомив він.
Таліби готували атаки та проводили розвідку під час дії перемир'я, додав Бек. Триденне перемир’я між афганською владою та талібами завершилося у неділю.
Нагадаємо, таліби вперше за 17 років оголосили тимчасове перемир'я з урядом Афганістану.
Додамо, що у травні в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули понад 30 поліцейських.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"