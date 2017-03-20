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Бойовики знизили кількість обстрілів цієї ночі до трьох

Минулої доби їх було півсотні
З початку поточної доби бойовики лише тричі обстрілювали позиції Збройних сил на Донбасі.
Бойовики знизили кількість обстрілів цієї ночі до трьох Фото: 24tv.ua

"З початком доби зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ. Важке озброєння не використовувалося. Вели вогонь з кулеметів і гранатометів", - розповів речник прес-центру штабу АТО Сергій Жмурко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, вчора поблизу Мар'їнки бойовики обстрілювали будинки мирних жителів зі своїх позицій.

Станом на 17:00 19 березня кількість обстрілів позицій збройних сил України зменшилась, зафіксовано 19 випадків відкриття вогню. Поранено двох українських захисників.

Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну мешканку.

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20 03 2017 09:43
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