CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку поточної доби бойовики лише тричі обстрілювали позиції Збройних сил на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики знизили кількість обстрілів цієї ночі до трьох
Минулої доби їх було півсотні
Фото: 24tv.ua
"З початком доби зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ. Важке озброєння не використовувалося. Вели вогонь з кулеметів і гранатометів", - розповів речник прес-центру штабу АТО Сергій Жмурко в ефірі телеканалу "112 Україна".
Нагадаємо, вчора поблизу Мар'їнки бойовики обстрілювали будинки мирних жителів зі своїх позицій.
Станом на 17:00 19 березня кількість обстрілів позицій збройних сил України зменшилась, зафіксовано 19 випадків відкриття вогню. Поранено двох українських захисників.
Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну мешканку.
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20 03 2017 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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