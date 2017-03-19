Від початку доби двоє українських військових поранені в зоні АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 17.00 19 березня 2017 року.
Найбільше обстрілів – 12 – зафіксовано на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі Водяного протягом дня бойовики вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї та зенітної установки ЗУ-23-2.
Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів.
На Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15:00 стріляв танк та випустив 7 снарядів. При цьому один снаряд потрапив в приватний сектор та був зруйнований будинок.
В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.
На Луганщині неподалік Новоолександрівки та Новозванівки російські найманці вели вогонь з СПГ, гранатометів різних систем та кулеметів.
Нагадаємо, у Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.
За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
У районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків