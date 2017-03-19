Від початку доби двоє українських військових поранені в зоні АТО

Кількість обстрілів позицій збройних сил України зменшилась, зафіксовано 19 випадків відкриття вогню. Поранено двох українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 17.00 19 березня 2017 року.



Найбільше обстрілів – 12 – зафіксовано на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі Водяного протягом дня бойовики вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї та зенітної установки ЗУ-23-2.

Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15:00 стріляв танк та випустив 7 снарядів. При цьому один снаряд потрапив в приватний сектор та був зруйнований будинок.

В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганщині неподалік Новоолександрівки та Новозванівки російські найманці вели вогонь з СПГ, гранатометів різних систем та кулеметів.

Нагадаємо, у Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.