В Авдіївці через обстріли поранено мирну мешканку
"Авдіївка. О 15:20 бойовики "ДНР" розстріляли стару частину міста. Зруйновано будинок на вул. Колосова, 139. Триває пожежа. Дістала поранення жінка 1949 р. н. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції", - повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.
У Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.
Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
Нагадаємо, в районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.
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