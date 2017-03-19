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В Авдіївці через обстріли поранено мирну мешканку

Зруйновано житловий будинок
Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну мешканку.
В Авдіївці через обстріли поранено мирну мешканку Фото:facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Авдіївка. О 15:20 бойовики "ДНР" розстріляли стару частину міста. Зруйновано будинок на вул. Колосова, 139. Триває пожежа. Дістала поранення жінка 1949 р. н. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції", - повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

У Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.

Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Нагадаємо, в районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.

 

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19 03 2017 17:08
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