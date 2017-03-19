В Авдіївці через обстріли поранено мирну мешканку

Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну мешканку.

"Авдіївка. О 15:20 бойовики "ДНР" розстріляли стару частину міста. Зруйновано будинок на вул. Колосова, 139. Триває пожежа. Дістала поранення жінка 1949 р. н. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції", - повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

У Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.

Зазначимо, за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.