Місія ОБСЄ потрапила під обстріл у районі Ясинуватої

У районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.

Напередодні п'ятеро членів патруля ОСБЄ здійснювали моніторинг дотримання "режиму тиші" в районі Ясинуватої. Ближче до полудня вони почули постріл зі стрілецької зброї, - йдеться в опублікованому 18 березня звіті місії ОБСЄ.

"Всі присутні негайно втекли з північної сторони автомобілів місії. Спостерігачі визначили, що постріл було зроблено в напрямку з півдня на північний схід. Поки вони сідали в автомобілі, то почули ще один постріл зі стрілецької зброї за 100-200 м на південь", - йдеться у звіті.

Також відомо, що після цього всі присутні покинули район, ніхто зі спостерігачів не постраждав.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня СММ (Спеціальна моніторингова місія) ОБСЄ зафіксувала 14 тис. 698 випадків порушення режиму припинення вогню.