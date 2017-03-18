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Місія ОБСЄ потрапила під обстріл у районі Ясинуватої

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав
У районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.
Місія ОБСЄ потрапила під обстріл у районі Ясинуватої Фото:112.ua

Напередодні п'ятеро членів патруля ОСБЄ здійснювали моніторинг дотримання "режиму тиші" в районі Ясинуватої. Ближче до полудня вони почули постріл зі стрілецької зброї, -  йдеться в опублікованому 18 березня звіті місії ОБСЄ.

"Всі присутні негайно втекли з північної сторони автомобілів місії. Спостерігачі визначили, що постріл було зроблено в напрямку з півдня на північний схід. Поки вони сідали в автомобілі, то почули ще один постріл зі стрілецької зброї за 100-200 м на південь", - йдеться у звіті.

Також відомо, що після цього всі присутні покинули район, ніхто зі спостерігачів не постраждав.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня СММ (Спеціальна моніторингова місія) ОБСЄ зафіксувала 14 тис. 698 випадків порушення режиму припинення вогню.

Варто відзначити, що робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.

 

 

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18 03 2017 17:23
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