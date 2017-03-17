Місія ОБСЄ зафіксувала близько 15 тис випадків порушення режиму тиші на Донбасі

Впродовж минулого тижня СММ (Спеціальна моніторингова місія) ОБСЄ зафіксувала 14 тис. 698 випадків порушення режиму припинення вогню.

Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідоляє "УНН".

“14 тис. 698 разів минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення режиму припинення вогню. 14 тис. 698 - це кількість, коли сторони застосовували танки, артилерію, міномети та інші системи озброєння, це кількість разів, коли життя та майно українців по обидві боки наражалися на небезпеку”, - зазначив Хуг.

Варто відзначити, що робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.

Нагадаємо, українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.

Раніше в ОБСЄ заявляли, що зоні АТО з початку 2017 року жертвами конфлікту стали 86 мирних жителів, 16 з яких - з летальним результатом.