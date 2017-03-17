Місія ОБСЄ зафіксувала близько 15 тис випадків порушення режиму тиші на Донбасі
Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, повідоляє "УНН".
“14 тис. 698 разів минулого тижня СММ ОБСЄ в Україні зафіксувала порушення режиму припинення вогню. 14 тис. 698 - це кількість, коли сторони застосовували танки, артилерію, міномети та інші системи озброєння, це кількість разів, коли життя та майно українців по обидві боки наражалися на небезпеку”, - зазначив Хуг.
Варто відзначити, що робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.
Нагадаємо, українська сторона під час зустрічі з європейською делегацією 10 березня наполягала на розширенні та вдосконаленні роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України.
Раніше в ОБСЄ заявляли, що зоні АТО з початку 2017 року жертвами конфлікту стали 86 мирних жителів, 16 з яких - з летальним результатом.
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