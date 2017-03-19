Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Впродовж доби бойовики здійснили 85 обстрілів, п'ять військових ЗСУ поранені

Бойовики використовують танки та важку артилерію
За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
Впродовж доби бойовики здійснили 85 обстрілів, п Фото: з відкритих джерел

На Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ в районі Луганського і Авдіївки сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів різних систем. По укріпленнях сил АТО поруч з Невельским і Пісками бойовики били з великокаліберних кулеметів. В районі Опитного, Троїцького, Зайцевого і Кам'янки терористи відкривали вогонь з гранатометів і мінометів калібру 82 мм, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку по позиціях українських сил біля Водяного і Павлопіля бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм, а біля Широкиного - з мінометів калібру 120 мм. По укріпленнях сил АТО в районі Мар'їнки і Гнутового сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї і гранатометів.

На Луганському напрямку кількість обстрілів збільшилася. Поблизу Кримського бойовики били з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 і 120 мм, танків і важкої артилерії калібру 152 мм.

По опорних пунктах в районі Троїцького сепаратисти кілька разів били з мінометів калібру 120 мм. Біля Новоалександрівки, Трьохізбенки і Попасної вони відкривали вогонь з СПГ. В районі Станиці Луганської бойовики відкривали вогонь з гранатометів і кулеметів великого калібру.

Нагадаємо, в районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.

Селище Широкине Донецької області продовжує перебувати під вогнем бойовиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2017 10:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.