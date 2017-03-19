Впродовж доби бойовики здійснили 85 обстрілів, п'ять військових ЗСУ поранені

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. В результаті п'ять військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

На Донецькому напрямку по позиціях ЗСУ в районі Луганського і Авдіївки сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів різних систем. По укріпленнях сил АТО поруч з Невельским і Пісками бойовики били з великокаліберних кулеметів. В районі Опитного, Троїцького, Зайцевого і Кам'янки терористи відкривали вогонь з гранатометів і мінометів калібру 82 мм, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку по позиціях українських сил біля Водяного і Павлопіля бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм, а біля Широкиного - з мінометів калібру 120 мм. По укріпленнях сил АТО в районі Мар'їнки і Гнутового сепаратисти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї і гранатометів.

На Луганському напрямку кількість обстрілів збільшилася. Поблизу Кримського бойовики били з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 і 120 мм, танків і важкої артилерії калібру 152 мм.

По опорних пунктах в районі Троїцького сепаратисти кілька разів били з мінометів калібру 120 мм. Біля Новоалександрівки, Трьохізбенки і Попасної вони відкривали вогонь з СПГ. В районі Станиці Луганської бойовики відкривали вогонь з гранатометів і кулеметів великого калібру.

Нагадаємо, в районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.

Селище Широкине Донецької області продовжує перебувати під вогнем бойовиків.