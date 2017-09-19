Брат короля Швеції хоче виробляти вино в окупованому Криму

Троюрідний брат шведського короля Карла XVI Густава Ян Бернадотт планує запустити виробництво вина в окупованому Росією Криму

Про це повідомив представник Бернадотта, передає російське видання "РБК".

Бернадотт хоче випускати серію вин під брендом "Romanov-Массандра". За словами представника Бернадотта, вже досягнуто попередніх домовленостей.

З 21 вересня в Криму почнеться відбір вин для даної колекції. На "Масандрі" підтвердили інформацію про візит Бернадотта.

Раніше, в квітні, на міжнародній виставці вин Vanitaly-2017 в італійській Вероні росіян змусили прибрати зі стендів кримські вина, на які накладено санкції.