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Брати Добкіни отримали 250 тисяч компенсації від держави у 2016 році

Добкіни, можуть похвалитися значними статками: арсенал зброї, коштовні годинники, елітні автівки та гектари землі, привласнені у скандальний спосіб
Більше 250 тис грн на двох брати Михайло та Дмитро Добкіни отримали компенсацію від держави за оренду житла в столиці.
Брати Добкіни отримали 250 тисяч компенсації від держави у 2016 році Фото: facebook.com/slidstvo.info

Михайло Добкін фігурант гучної кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем. Влітку його позбавили недоторканності та притягнули до відповідальності, інформує "Слідство.Інфо".

Тим не менше, в апараті ВРУ відмовити у фінансовій допомозі нардепам не змогли.

До слова, колега братів Добкіних по фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул отримав 141 тисячу компенсації від держави у 2016 році.

Нагадаємо, що досудовим розслідуванням встановлено, що Михайло Добкін у змові зі спільниками шляхом обману допоміг третім особам привласнити земельні ділянки площею майже 78 га в Харкові. Цим він завдав збитків місцевій громаді на загальну суму 227 млн гривень.

15 липня Печерський районний суд Києва постановив взяти Добкіна під варту на два місяці.

Однак згодом, колега по фракції Вадим Новинський у вівторок вніс за Добкіна 30 млн грн із суми застави в 50 млн грн, а решту суми - співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.

4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

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