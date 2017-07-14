Британія визнала свій обов'язок заплатити "рахунок за Brexit"
"Уряду зрозуміло, що ми будемо працювати з ЄС, щоб визначити справедливе врегулювання прав та обов’язків Великої Британії, яка виходить з Євросоюзу", - ідеться у письмовій заяві до парламенту державного міністра Британії у справах Brexit Джойс Енелей, повідомляє Bloomberg.
Міністр підкреслила: британський уряд визнає, що у Британії є зобов’язання перед Європейським союзом, як і в ЄС є зобов’язання перед Об’єднаним Королівством, "які мають бути вирішені".
Так званий "рахунок за Brexit" є одним із найгостріших питань на переговорах щодо виходу Британії з ЄС. Точна сума, яку Британія має виплатити у казну блоку, не відома, однак у медіа називалась цифра у 100 мільярдів євро.
Зазначимо, у травні британський міністр по виходу з Євросоюзу Девід Девіс заявив, що Лондон не буде платити 100 млрд євро за "розлучення" з ЄС. Великобританія заплатить, але тільки те, що передбачено юридично, а не "просто те, що хоче ЄС", заявив Девіс.
Нагадаємо, вчора Уряд Великої Британії опублікував законопроект про Brexit, в якому, зокрема, йдеться про скасування дії законодавства ЄС в рамках виходу країни з Європейського союзу.
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